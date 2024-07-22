В ежегодной выставке загородных домов приняла участие компания Владимирский строитель Мир...

В ежегодной выставке загородных домов приняла участие компания "Владимирский строитель"Мир современных строительных технологий, архитектурных решений и дизайна. В Московской области открылась ежегодная выставка загородных домов Open Village. Каждый год ее посещают более 11 тысяч гостей. Среди участников и владимирская компания. Слово Александру СыпченкоЭтот одноэтажный стильный дом от компании "Владимирский строитель" - одно из главных украшений выставки Open Village. Все потенциальные покупатели могут не торопясь прогуляться по ухоженному участку, осмотреть дом внутри и снаружи, оценить отделку, узнать, как и из чего он построен.Никита Морозов, менеджер компании "Владимирский строитель":- Здесь у нас находится зона столовой, здесь именно гостиная с зоной ТВ, позади находится сама кухня. Попадая дальше в большой коридор, широкий причем - 1 метр 60 сантиметров, по правую сторону у нас находятся детские комнаты, по левую - спальня.Дом из газобетонных блоков площадью 135 квадратных метров продуман до мелочей, - говорят представители строительной компании. Пространство четко разделено на зоны по их функциональному назначению. Интерьер, где нет ничего лишнего, создает гармоничную и уютную атмосферу для жизни.Никита Морозов, менеджер компании "Владимирский строитель":- Этот дом, в основном предназначен для семьи с двумя детьми, в котором 3 спальных комнаты, 2 из которых детские и большая мастер спальня. Уже готов к эксплуатации, можно, так скажем, тапочки занести в дом.Участники Open Village - только проверенные и надежные компании. На рынке малоэтажного строительства "Владимирский строитель" работает более 10 лет. Основное направление - загородные дома под ключ. В 2025 году компания планирует участвовать в выставке в 3 раз, уже в новом коттеджном поселке.Московская область, коттеджный поселок "Грин Лаундж", с 12 июля по 4 августа, 0+Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. «Вести-Владимир».