В ближайшую субботу, 27 июля, в Вязниках состоится 51-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни.

В ближайшую субботу, 27 июля, в Вязниках состоится 51-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Мероприятие традиционно пройдёт в Фатьяновском парке. Гостей «солнечной поляночки» ожидает большой праздничный концерт.«В программе – выступления современных исполнителей и коллективов и артистов советской поры», - написал Александр Авдеев.