Игрушку она продала за 500 рублей.

Кольчугинская предпринимательница Наталья Афанасьева столкнулась с судебным иском от АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» из-за незаконной продажи игрушки с изображением Чебурашки. Арбитражный суд Владимирской области мировое соглашение по этому делу о нарушении интеллектуальных прав.Как выяснилось, 7 февраля 2025 года в Кольчугино была продана игрушка, на которой незаконно использовались товарный знак «Чебурашка» и образ персонажа из мультфильма «Крокодил Гена». Стоимость товара составляла всего 500 рублей.По условиям мирового соглашения, предпринимательница обязалась выплатить правообладателям компенсацию в размере 26 500 рублей, которая включает возмещение убытков и судебных издержек. В случае задержки выплаты более чем на 21 день, сумма компенсации может быть увеличена вдвое, составив не менее 200 000 рублей.