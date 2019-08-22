Уроженцы бывших союзных республик, изъявившие желание стать гражданами России, по очереди зачитали текст Присяги.

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в актовом зале ОМВД России по Вязниковскому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги гражданина России иностранными гражданами.Перед началом церемонии к собравшимся обратилась начальник отдела по вопросам миграции ОМВД майор полиции Наталья Лагунова, отметившая важность события для каждого из присутствующих.Далее трое граждан поочередно поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, уважать культуру, историю и традиции.С поздравительными словами к присягнувшим обратился врио заместителя начальника ОМВД России по Вязниковскому району капитан полиции Евгений Евгеньевич Шемелкин, пожелавший участникам церемонии быть достойными гражданами великой страны, с честью нести звание гражданина Российской Федерации.В завершение мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации.