Губернатор области Александр Авдеев снова посетил строительство родильного Дома в Коврове. Этот объект по планам должен был уже давно наполниться первыми криками новых людей, извещающими, ..

Губернатор области Александр Авдеев снова посетил строительство родильного Дома в Коврове. Этот объект по планам должен был уже давно наполниться первыми криками новых людей, извещающими, что они пришли в этот мир! Ведь здесь должны рожать своих младенцев женщины из пяти районов восточной части области: от Камешково до Гороховца.История объекта давняя. Около двадцати лет он стоял законсервированным. У региона не было средств, чтобы его достроить. Изначально это здание планировалось под терапевтический корпус. Жители Коврова постоянно ставили вопрос ребром, в том числе и передо депутатом Госдумы Игорем Игошина, чтобы помог «реанимировать» это здание.«Несколько лет мы искали выход. Была сделана масса экспертиз на предмет надежности объекта. Президент Владимир Путин выделил на капитальную реконструкцию его под современный перинатальный центр более миллиарда рублей. Несомненно, что поговорка «Лучше построить новое, чем перестраивать старое» актуальна. Пришлось делать новый проект, с учётом тех требований, которые прописаны для родильных домов, пересчитывать сметы. В 2020 году на объекте появились строители. Но жизнь постоянно вносит свои коррективы. Последние из них - ощутимые и болезненные: подорожали не только стройматериалы, но и медоборудование. Во время нашей совместной поездки на этот объект Александр Авдеев поставил перед строителями конкретные сроки завершения работ - конец сентября. Если они не будут соблюдены - контракт с нынешними подрядчиками будет расторгнут. Найдут новых специалистов, которые доведут объект до сдачи в эксплуатацию. Перинатальный центр должен работать. Люди ждут», - написал ВКонтакте Игорь Игошин.