21 августа начинаются ремонтные работы в помещении для обучения молодых людей с инвалидностью творчеству, кулинарии, домоводству, мелкому ремонту мебели и квартиры. Обучаться будут дети с ..

21 августа начинаются ремонтные работы в помещении для обучения молодых людей с инвалидностью творчеству, кулинарии, домоводству, мелкому ремонту мебели и квартиры.Обучаться будут дети с 14 лет и молодые люди с инвалидностью, они освоят навыки ведения домашнего хозяйства, приготовления пищи, научатся выполнять самостоятельно мелкий ремонт в квартире, приобретут трудовые навыки. Изделия мастерской, выполненные руками ребят с инвалидностью, будут украшением выставок ручного творчества.Обучение детей и молодых людей с инвалидностью важно не только для них, но и для семьи молодого человека с инвалидностью, т.к. 70% пап покинули семью, где есть ребенок-инвалид, только 4% пап выплачивают алименты. Обученные молодые люди с инвалидностью выполнят мелкий ремонт в квартире, где проживают, окажут помощь своей стареющей маме, которой не нужно будет вызывать ремонтника за вознаграждение.ВООО АРДИ «Свет» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в ремонте помещения:- требуются добровольцы по внутренней отделке помещения,- требуются материалы (побелка, краска, шпатлевка и др. ),Справки по телефону 8-4922-53-75-55Средства можно направить на расчетный счет АРДИ «Свет» с пометкой «Благотворительное пожертвование на ремонт помещения для детей-инвалидов».Банковские реквизиты ВООО АРДИ «Свет»:Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ» (ВООО «АРДИ «СВЕТ»)600005, г. Владимир, ул. 850- летия, д.7, кв. 2ИНН 3328302054, КПП 332801001,Владимирское отделение №8611 г. Владимир,расчетный счет 40703810710020100059, кор. счет 30101810000000000602. БИК 041708602.