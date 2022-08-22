Муромский городской суд вынес приговор двум коммерсантам, осуществлявшим незаконный оборот табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома 22 августа. По данным следствия, с

Муромский городской суд вынес приговор двум коммерсантам, осуществлявшим незаконный оборот табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома 22 августа. По данным следствия, с марта по декабрь 2021 года предприниматели покупали в интернете табак, который хранили на складе для дальнейшей продажи. В декабре 2021 года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 5,5 тысяч пачек сигарет