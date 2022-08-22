Накануне, 21 августа днем в районе населенного пункта Аниськино в Петушинском районе произошел...

Накануне, 21 августа днем в районе населенного пункта Аниськино в Петушинском районе произошел лесной пожар.На тушение выехали силы Покровского участкового лесничества, а также пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение травяной подстилки. Площадь пожара составила 0,3 Га. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Напомним, что на всей территории области установился предпоследний 4 класс пожарной опасности, а в Петушинском районе — наивысший 5 класс, было принято решение о полном запрете для граждан посещения лесов.Фото: 33.mchs.gov.ru/