Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой...

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в подделке и сбыте официального документа.Следствием установлено, что весной 2022 г. женщина приобрела в магазине канцтоваров пустые бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и прикладной штамп для нанесения печати. Внесла в них несоответствующие действительности сведения, подпись от имени ответственного должностного лица, печать и за денежное вознаграждение передала третьим лицам для последующего использования. Тем самым, создав видимость их законного пребывания на территории РФ, сообщила пресс-служба Александровского городского судаЕй грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.Фото https://www.pxfuel.com/