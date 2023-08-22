Во Владимирской области обсудили благоустройство набережной и капитальный ремонт Дома культуры в...

Во Владимирской области обсудили благоустройство набережной и капитальный ремонт Дома культуры в КарабановеБлагоустройство набережной и капитальный ремонт Дома культуры в Карабанове. Эти и другие проекты обсудили на очередном выездном заседании Экспертного совета программы развития Владимирской области. Подробности далее.Этот пруд - настоящая жемчужина Карабанова. Плакучие ивы и красивые березы десятки лет привлекают сюда уток и даже краснокнижную белую цаплю. Территорию давно пора облагородить, а воду очистить, уверен местный житель Ринат Багитов.Ринат Багитов, житель г. Карабаново:- Городской пруд должен быть обязательно потому, что я помню, когда был маленький с отцом мы постоянно туда ездили отдыхать. Очень много народа отдыхало и лодочная станция была, и дискотеки даже проводились.В ближайшие несколько лет здесь может появиться набережная и лодочная станция. Проект благоустройства стал лидером электронного голосования и был поддержан Экспертным советом программы развития Владимирской области. Проект может быть реализован в том числе благодаря государственно-частному партнерству, говорит председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды региональной Общественной палаты Галина Есякова.Галина Есякова, председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты Владимирской области:- Сейчас очень важно правильно разработать проект, понять какие виды работ и с муниципалитетом проговорить для того чтобы войти в эту программу, программу развития областную. Здесь нужно четко понимать, что вкладывается бюджет, а что бизнес.А это другой центр притяжения жителей Карабанова. 100 летний ДК - памятник культурного наследия Владимирской области. На ремонт и отделку требуется почти 50 миллионов рублей. Первые - 16 миллионов будут освоены уже в этом году.Наталья Крохина, директор дома культуры г. Карабаново:- Нам были выделены дополнительные средства и мы приступили к ремонту. В этом году мы отремонтируем кровлю и фасад. 28 июня я в Министерство культуры сдала пакте документов, сметно-проектная документация, на внутренние работы.Зрительный зал должен быть обновлен уже в следующем году. Здание, построенное в стиле развитОго конструктивизма обязательно должно быть сохранено для потомков, уверен инициатор проекта реконструкции, депутат Законодательного собрания Владимирской области Александр Нефедов.Александр Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Это памятник и, естественно, требует большого финансирования. Такое место, которое является знаковым для многих поколений, это такая связь поколений. Оно должно быть сохранено.Жители Струнино практически единогласно проголосовали за строительство новой детской площадки с современными игровыми комплексами и резиновым покрытием.Алла Коржева, жительница г. Струнино:- Хотим видеть большой игровой комплекс, качели, даже не одни. Качели-весы, хотим видеть лавочки и урны.Решить вопрос комфортных прогулок для родителей с детьми, члены Экспертного совета программы развития Владимирской области пообещали уже в следующем году.Олег Аристархов, врач-онколог Александровской районной больницы:- Жители активные, они участвуют в жизни. Они увидели то, что есть такая программа, что туда можно обозначить проблему, нужно, чтобы за нее проголосовали. Это все, конечно, очень важно для нас.Получат ли воплощение инициативы жителей Александровского района, покажет ближайшее время. По мнению экспертов, шансы получить финансирование с такой общественной поддержкой - очень высоки. Суммарно проекты набрали почти две с половиной тысячи голосов.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир".