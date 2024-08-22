В преддверии Дня города Доска почета Октябрьского района напротив ГДК пополнилась новыми портретами. Туда заносят имена особо отличившихся жителей, а еще лучших организаций, учреждений и

В преддверии Дня города Доска почета Октябрьского района напротив ГДК пополнилась новыми портретами. Туда заносят имена особо отличившихся жителей, а еще лучших организаций, учреждений и коллективов района. Торжественная церемония занесения на Доску почета прошла сегодня, 22 августа. Награжденных поблагодарил за их заслуги глава администрации Октябрьского района Вячеслав Бочкарев. В этом году права быть отмеченными на