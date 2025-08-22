10 дел, которыми можно заняться в пробке:
Можно как следует изучить и запомнить наизусть номер впереди стоящей
машины.
Если у вас с собой есть моток изоленты, можно намотать ее на руль.
Очень красиво.
Можно стать чемпионом своего сотового телефона по Тriрlе Рор, Snаkе-2,
Ваllооn Shооtеr или другой интеллектуальной игре.
Можно наконец детально исследовать конструкцию авторучки. Попробуйте
разобрать и собрать ее. А теперь на время.
Можно заняться вышиванием, а руль использовать в качестве пяльцев.
Можно не спеша собрать все женские волосы с переднего и заднего сидений,
проверить, не осталось ли под ковриками чужой помады, следов обуви
на потолке.
Можно сделать «Вж-ж-ж-ж-ж-ж!» и покрутить руль. Это развлечет и вас,
и ваших соседей.
еще анекдот!