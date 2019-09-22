Дочь Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария пообещала снабжать поклонников рецептами, благодаря которым они смогут похудеть.

Дочь Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария пообещала снабжать поклонников рецептами, благодаря которым они смогут похудеть.Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова не всегда была стройной и подтянутой. В свое время девушка сильно поправилась, но потом смогла взять себя в руки и привести в форму.Поклонники часто интересуются, что же делала Михалкова, чтобы превратиться в "тростинку". Наконец девушка решила раскрыть свой секрет похудения на 30 килограммов.По слова Михалковой, она не выдумывала ничего нового – просто села на диету и занялась спортом. По словам Марии, мама ее активно поддерживала – готовила полезные низкокалорийные блюда и фасовала их по контейнерам.Сейчас Михалкова живет со своим молодым человеком и справляется с готовкой самостоятельно, но на диете уже не сидит."Многие из вас спрашивают про некую диету или систему питания… Но у меня ее нет. Я просто не ем бесполезные продукты, вот и все. Так что могу поделиться с вами только некоторыми рецептами", – написала Мария.Первый рецепт она выложила буквально сразу же, предложив поклонникам отведать овсяно-зерновое печенье с добавлением кэроба и сухофруктов. По ее словам, для фигуры такой десерт абсолютно безопасен, но при этом печенье очень вкусное.