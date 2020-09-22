Легендарная гитара Георгия Каспаряна, участника группы "КИНО" украсила трансформаторную будку по соседству со стеной Цоя

Легендарная гитара Георгия Каспаряна, участника группы "КИНО" украсила трансформаторную будку по соседству со стеной Цоя во Владимире.Над граффити работал тот же самый художник, Виталий Борисов, который в начале сентября создал самый большой в России портрет Виктора Цоя. Напомним, изображение появилось на стене обычной многоэтажки. А над новой работой художник трудился два дня. Как сообщает сам Виталий на своей странице в социальных сетях: "Было приятно стать частью культового места во Владимире и сделать эти работы для людей, страстно увлечённых музыкой. Как и для большинства парней - гитара - первый инструмент, на котором получают "подъездное" музыкальное образование".