Для гусевчан - это подарок и возможность заняться любимыми видами спорта.

В Гусь-Хрустальном состоялось торжественное открытие спорткомплекса имени Паушкина. Его ремонтировали полтора года - с июля 2018. Для гусевчан - это подарок и возможность заняться любимыми видами спорта.Первый заплыв. Благодаря озоновой очистке, в воде минимум хлорки. Пять 25-метровых дорожек. Сейчас это один из лучших бассейнов в области. И самый долгожданный. Чашу закладывали еще в советские времена. Но из-за нехватки средств, а потом и передела собственности, корпус простаивал. Пять лет назад депутат Госдумы Игорь Игошин пообещал довести дело до конца. Ему удалось добиться экспертизы и подарить бассейн городу.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: "Год каждую неделю, как на работу. К руководителю ездил, мы все детали утрясали... В итоге убедили их за небольшие деньги вывести их из конкурсной массы. Привлекли эти внебюджетные деньги. Выкупили и подарили городу... И все сложилось... Заксобрание тоже работало. Все вместе - пример хорошей командной работы."Отлично сработали в свое время и строители: в чаше бассейна не оказалось трещин. А это - самая дорогостоящая часть бассейна. В результате, удалось сэкономить значительное количество средств.Также в спорткомплексе имени Паушкина - новое помещение для занятий рукопашным боем. Около двадцати современных тренажеров - в спортивном зале. И баскетбольный зал. Пару лет назад он был в плачевном состоянии, рассказывает тренер Михаил Тростин.Михаил Тростин, тренер детской команды по баскетболу: "Ребята безумно счастливы, потому что до этого мы занимались, мягко говоря, в ужасных условиях. И на улице даже играли... Это не позволяло нам показывать результаты, которые мы хотели бы".Одновременно в спорткомплексе имени Паушкина смогут заниматься более 700 человек 14-ю видами спорта. Уличной площадке для занятий воркаутом особенно рады юные спортсмены. Здесь каждый найдет себе занятие.Иван Кочетков, ученик спортшколы им.Паушкина: "Тренажеры разные. Разные турники, кольца, лестницы. Всё есть для всех видов спорта, всё круто."Почти 180 миллионов рублей было выделено на реконструкцию комплекса. В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" реконструирована и хоккейная площадка. Современное искусственное покрытие. Раздевалки, трибуны - пока без зрителей. Но совсем скоро, надеются спортсмены, они заполнятся. Радость победы всегда хочется разделить с болельщиками.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев."Вести-Владимир"