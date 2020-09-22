По данным Роспотребнадзора, к 22 сентября отмечено 34 новых случая.

Общая цифра зараженных во Владимирской области превысила 7000. А точнее, по данным на утро 22 сентября, она составила 7003 человека. За прошедшие сутки отмечено 34 новых случая заражения Covid-19. Во Владимире — 9 случаев, что на один больше, чем по данным на 21 сентября. Каждый раз принимаются все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 21 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 171, больных с признаками внебольничной пневмонии – 28. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 56 пациентов с ОРВИ и 478 – с пневмонией.5789 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 21 сентября – 15 человек. За период наблюдения в области отмечен 201 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.