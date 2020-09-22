Владимирстат опубликовал новые данные о социально-экономическом положении 33 региона за январь-август 2020 года.

Владимирстат опубликовал новые данные о социально-экономическом положении 33 региона за январь-август 2020 года. Согласно проведенным исследованиям, во Владимирской области почти вдвое вырос уровень безработицы. Если в 1 квартале 2020 года он составлял 3,7% населения, то за лето цифра выросла до 6,3%. Показатель занятости населения снизился с 59,3% до 57,2%, а уровень безработных увеличился до 44,5% (вместо 25,9% в 1 квартале 2020 года)Напомним, на первое марта на учёте в центрах занятости населения стояли 6852 человек, к 1 сентября этот показатель увеличился до 30859 человек. Такая тенденция – общая для всех территорий области, однако больше она затронула городскую местность. Люди, занятые в сельском хозяйстве, трудились в стандартном режиме – в непрерывном рабочем цикле.На сегодняшний день в регионе свободно 22 тысячи вакансий. По-прежнему самые востребованные – рабочие кадры, от токарей и слесарей до инженеров и конструкторов. Кроме того, работодатели ищут поваров и сотрудников для отельного бизнеса.