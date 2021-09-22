Дональд Трамп сложил свои полномочия в качестве главы государства 20 января этого года. За четыре года его нахождения в президентском кресле страна заметно поменялась.

Дональд Трамп сложил свои полномочия в качестве главы государства 20 января этого года. За четыре года его нахождения в президентском кресле страна заметно поменялась.Прежде всего, как отмечают аналитики, руководство Америкой Дональдом Трампом отразилось на основных экономических показателях государства.Так, при политике США стали первой развитой державой, пошедшей против против глобализации и открытости. До кризиса экономика при Дональде Трампе росла примерно такими же темпами, как при его предшественнике Бараке Обаме.Зарплаты стабильно повышались, а число рабочих мест росло. Сократилась до минимального показателя за 50 лет безработица – ее значение составило 3,5%.Кроме того, помимо кредитного стимулирования Дональд Трамп добился прямого бюджетного, проведя через конгресс налоговую реформу. Однако пандемия коронавируса перечеркнула многие его достижения в сфере экономики.Также президент США подорвал устоявшиеся нормы и структуру госуправления в США. Он неспешно назначал чиновников и с удовольствием заполнял суды консервативными судьями. Дональд Трамп был смелым политиком, нарушая табу. Он не боялся давить на прокуроров и Центробанк.По оценке Бюро переписи, население США при Дональде Трампе выросло на 2%, преодолев отметку в 330 миллионов человек. Вместе с тем, Америка занимает первое место в мире поколичеству смертей от ковида. С начала пандемии в стране скончались уже порядка 400 тысяч зараженных.Также эксперты констатируют то, что президент США поссорил государство с главным союзником – Европой и давил на соседей – Канаду и Мексику. Кроме того, Дональд Трамп развязал торговую итехнологическую войну с Китаем. Помимо этого онвывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата.