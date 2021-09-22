О вопиющем случае в социальных сетях рассказал очевидец. Инцидент произошел 21 сентября на территории одного из лечебных учреждений в городе Гусь-Хрустальный. По словам автора поста,

О вопиющем случае в социальных сетях рассказал очевидец. Инцидент произошел 21 сентября на территории одного из лечебных учреждений в городе Гусь-Хрустальный. По словам автора поста, водитель внедорожника представительского класса сознательно поставил свой автомобиль у шлагбаума на въезде на территорию больницы. В результате чего машины скорой помощи не могли ни выехать, не заехать. Очевидец утверждает, что