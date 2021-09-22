В полицию Владимира обратилась местная жительница, которая рассказала, что планировала купить обезьяну. Она нашла подходящий вариант и перевела продавцу 30 тысяч рублей. Однако мужчина не ..

В полицию Владимира обратилась местная жительница, которая рассказала, что планировала купить обезьяну. Она нашла подходящий вариант и перевела продавцу 30 тысяч рублей. Однако мужчина не доставил животное и перестал выходить на связь.«В течение нескольких дней оперативники установили, что злоумышленник находится за пределами Владимирской области. Он проживает в республике Дагестан. Владимирские оперативники, выехав в республику, совместно дагестанскими коллегами задержали 18-летнего молодого человека», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что планировал заработать и намеренно разместил ложное объявление.На парня завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его отпустили под подписку о невыезде.