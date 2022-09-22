С 20 сентября Елена Малик возглавила социальное направление в администрации города Владимира. Ранее чиновница работала главой городского управления образования, сообщили в пресс-службе

С 20 сентября Елена Малик возглавила социальное направление в администрации города Владимира. Ранее чиновница работала главой городского управления образования, сообщили в пресс-службе горадминистрации. На посту вице-мэра она будет курировать сферу образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, молодежной политике и делам несовершеннолетних. На посту начальника владимирского управления образования ее временно сменит Елена Маркова. Прокомментируйте новость