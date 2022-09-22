Решение суда вступило в законную силу.

Во Владимире суд отказал в удовлетворении иска по делу о падении льдины на машину. Об этом рассказали во Фрунзенском районном суде.В феврале с трансформаторной подстанции, расположенной рядом с многоквартирным домом, на Hyundai Solaris упал снег. Строение хозяин авто подал на «управляшку» в суд. Цена вопроса - почти 100 тысяч рублей.На процессе выяснилось, что энергообъект расположен на земельном участке, не принадлежащем МКД, а, следовательно, не входит в состав общего имущества. Факт нахождения подстанции на балансе УК установить не удалось, поэтому в удовлетворении иска было отказано.Решение суда вступило в законную силу.