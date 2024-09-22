Информацию подтвердил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирской области на несколько часов эвакуировали жителей населенных пунктов в двух районах.С 21 сентября региональное правительство, муниципалитеты, профильные службы и ведомства работали в режиме готовности. Информацию подтвердил губернатор Александр Авдеев. Он рассказал об эвакуиации людей у себя в Telegram-канале.«Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем», — написал Авдеев 22 сентября.Он не сказал ничего конкретного о самой угрозе.Как уточнили в администрации Киржачского района, поступил сигнал об опасности, в связи с которым эвакуировали поселки Барсово и Мирный, а также населенный пункт Дубки.«Просим сохранять спокойствие, проявлять бдительность и не поддаваться панике!» — обратились власти к людям во время эвакуации.Житель поселка Мирный опубликовал видео, на котором слышен рев воздушной сирены.«Я с Иватино, но людей эвакуируют Злобино, Архангел», — писали о других населенных пунктах пользователи в комментариях.В официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ сообщали только о пресечении попыток киевского режима совершить атаки на Белгородскую и Курскую области.