Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству проходил в Липецкой области с 5 по 9 сентября. В нем участвовали 12 команд и около 200 хозяев с собаками из 17 регионов. Не обошлось и без

Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству проходил в Липецкой области с 5 по 9 сентября. В нем участвовали 12 команд и около 200 хозяев с собаками из 17 регионов. Не обошлось и без Владимирской области. Собаки показывали себя в трех дисциплинах: ОКБ (общий курс дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба) и двоеборье. Команда из 33-его региона заняла четвертое