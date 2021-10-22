Сегодня во Владимире стартует первый книжный фестиваль Китоврас. Программа богатая - более 80-ти...

Сегодня во Владимире стартует первый книжный фестиваль "Китоврас". Программа богатая - более 80-ти встреч, литературных чтений, экскурсий.Пройдут мастер-классы по организации домашней библиотеки, по реставрации книг, по иллюстрации. Конечно, состоятся презентации книжных новинок, в том числе владимирских авторов.Название и логотип фестиваль получил от мифологического существа. Китоврас - русский кентавр. Его изображения есть на Дмитриевском соборе Владимира. Организаторы отмечают: фестиваль обязательно станет традиционным.Всем желающим посетить «Китоврас» необходимо иметь при себе сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Я в очередной раз могу сказать слова любви и признательности в адрес наших библиотек, потому что все организационные моменты и творческие моменты при подготовке концепции фестиваля ложились на плечи наших замечательных библиотекарей, которые в очередной раз, на мой взгляд, показали, как они креативно, ярко, интересно работают.