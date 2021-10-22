В конкурсе участвовали 78 кафе и баров.

Во Владимире с помощью выбрали лучшие заведения общепита. В конкурсе участвовали 78 кафе и баров.В номинации «Лучший ресторан» победила «Круча» из парк-отеля «Вознесенская слобода», которая набрала 793 голоса и 3299 баллов.Лучшим кафе признано «Полли» – 591 голос и 2 541 балл.Среди баров на первом месте оказался «22А» с результатом 497 голосов и 2 080 баллами.Лучшее сетевое заведение - пиццерия «То-то» - 1 553 голоса и 7 006 баллов.Напомним, что конкурс был организован владимирской ассоциацией кулинаров. Победители получат памятные призы и дипломы, дающие возможность использовать статус победителя в своей рекламе.