17-летний житель Владимира решил незаконно заработать. Обвиняемый списался в интернете с неизвестным лицом, которое скинуло ему координаты оптовой партии наркотиков в Камешковском районе. В

17-летний житель Владимира решил незаконно заработать. Обвиняемый списался в интернете с неизвестным лицом, которое скинуло ему координаты оптовой партии наркотиков в Камешковском районе. В августе парень забрал запрещенные вещества весом 67 граммов и вернулся во Владимир. Здесь он организовал по городу 21 тайник, сообщили в Следственном комитете. Закладчика поймали сотрудники правоохранительных органов, наркотики изъяты. На