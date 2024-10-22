Для 19-летней жительницы Коврова, которая заморила голодом своего годовалого ребенка, избрали меру пресечения. Обвиняемая проведет в СИЗО 2 месяца, сообщили в прокуратуре. Напомним, по версии

Для 19-летней жительницы Коврова, которая заморила голодом своего годовалого ребенка, избрали меру пресечения. Обвиняемая проведет в СИЗО 2 месяца, сообщили в прокуратуре. Напомним, по версии следствия, злоумышленница ушла из квартиры и несколько дней не появлялась там, а когда вернулась, сын был уже мертв. Мать положила тело малыша в коробку и спрятала в кустах. Страшную находку