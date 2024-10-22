При помощи общественников и областного техникума экономики и права.

Мама участника спецоперации из Владимирской области Ирина Родионова при поддержке общественников и областного техникума экономики и права купила для него комплект БПЛА.Молодой человек с позывным «Механ» находится на СВО практически два года. Мама считает, что дрон станет ценным помощником для юноши и его сослуживцев на передовой.«И, конечно, мальчишкам нужно это, каждый раз, когда спрашиваю, что тебе надо туда выслать — он говорит дроны, дроны, обязательно дроны», — поделилась Ирина.Она поблагодарила спонсоров и Народный фронт за помощь в покупке.Напомним, что прокуратура помогла участникам СВО из Владимирской области