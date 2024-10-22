Из-за ошибки военного комиссариата региона.

96 участникам спецоперации из Владимирской области недоплатили по контрактам с Минобороны РФ. Причиной стала ошибка военного комиссариата региона.Мужчины получили региональную единовременную выплату по устаревшему нормативу в 100 тысяч вместо 250 тысяч рублей. В ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В результате военкомат исправил ошибку. Бойцам доначислили по 150 тысяч рублей. Общая сумма составила 14,4 млн рублей.Напомним, что из Владимирской области на СВО .