Вечером 15 апреля 2024 года житель Москвы ехал на такси на дачу в Киржачский район. Увидев на обочине голосующего мужчину, добрый дачник решил подобрать его. Выяснилось, что попутчик живет в

Вечером 15 апреля 2024 года житель Москвы ехал на такси на дачу в Киржачский район. Увидев на обочине голосующего мужчину, добрый дачник решил подобрать его. Выяснилось, что попутчик живет в Архангельской области и направляется туда. Москвич предложил ему переночевать у него, мол, время-то позднее, лучше продолжить дорогу утром. Архангелогородец принял помощь. Но доброты нового знакомого