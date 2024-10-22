Во Владимире мужчинам торжественно вручили медали «Отец солдата». Награду получили те, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в правительстве области. В

Во Владимире мужчинам торжественно вручили медали «Отец солдата». Награду получили те, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в правительстве области. В подарок родителям вручили портреты их сыновей, которые нарисовали студенты ВлГУ. Для отцов героев устроили профессиональную фотосессию. Светлана Никитина, отметила руководитель Защитники Отечества | Владимирская область «Отец солдата» – не только