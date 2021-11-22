20 ноября в 6.18 утра во Владимирской области произошла непредвиденная ситуация на железной дороге....
20 ноября в 6.18 утра во Владимирской области произошла непредвиденная ситуация на железной дороге. По первому пути перегона Нечаевская – Торфопродукт Горьковской железной дороги двухпутного электрифицированного участка Вековка – Кривандино произошел сбой в работе устройства автоблокировки.
В 8.14 работа устройств была восстановлена, сообщает gzd.rzd.ru.
В результате задержаны 4 поезда:
№ 57 Йошкар-Ола - Москва на 36 минут,
№ 25 Ижевск - Москва на 1 час 00 минут,
№ 85 Нижневартовск - Москва 1 час 13 минут,
№ 71 Чебоксары - Москва на 44 минуты.
Фото: https://www.transport-news.ru