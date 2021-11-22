20 ноября в 6.18 утра во Владимирской области произошла непредвиденная ситуация на железной дороге....

20 ноября в 6.18 утра во Владимирской области произошла непредвиденная ситуация на железной дороге. По первому пути перегона Нечаевская – Торфопродукт Горьковской железной дороги двухпутного электрифицированного участка Вековка – Кривандино произошел сбой в работе устройства автоблокировки.В 8.14 работа устройств была восстановлена, сообщает gzd.rzd.ru.В результате задержаны 4 поезда:№ 57 Йошкар-Ола - Москва на 36 минут,№ 25 Ижевск - Москва на 1 час 00 минут,№ 85 Нижневартовск - Москва 1 час 13 минут,№ 71 Чебоксары - Москва на 44 минуты.Фото: https://www.transport-news.ru