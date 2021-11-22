По разным оценкам в мероприятии приняли участие от 50 до 200 человек. Полиция проводит проверку.

В Александрове полиция проводит проверку несанкционированной массовой акции, состоявшейся 21 ноября. В 12.00 возле памятника Ивану Грозному собралась толпа людей, которые собирали подписи с просьбой отказаться от введения QR-кодов после 15 декабря.По разным оценкам в мероприятии приняли участие от 50 до 200 человек. Своё обращение они направят в Белый дом, Заксобрание и Владимиру Путину.Перед началом акции организаторов предупредили о возможной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел. Напомним, что коронавирусные ограничения запрещают проводить массовые собрания.