Президент России Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях назальной вакцины...

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС.Денис Логунов сообщил, что Центр им. Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V". По его словам, назальная вакцина позволит дополнить внутримышечную форму "Спутника V", создавая "барьерный" иммунитет в носоглотке."Известно, что внутримышечный способ вакцинации защищает, но не защищает от "пробойной" инфекции, он не защищает иногда именно от симптоматического течения, поэтому нужно вакцинировать именно через слизистую, создавать барьерный иммунитет", - сказал Логунов.12 октября министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, сообщает агентство Интерфакс.Напомним, что в октябре 2021 года о запуске производства этого вида вакцины сообщили на предприятии Владимирской области. Этот препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, начали делать на предприятии «Генериум» во Владимирской области и также готовы пройти стадию клинических испытаний.Фото: coronavirus-live.ru