23 ноября православные отмечают Родионов день. В этот день вспоминают и молятся за апостолов...

23 ноября православные отмечают Родионов день.В этот день вспоминают и молятся за апостолов Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия. Ученики Иисуса Христа одними из первых начали распространять по всему миру его учение.В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того чтобы их освятить. Затем этой едой кормили домашних животных. Считалось, что после этого они должны быть здоровы.Что нельзя делать в Родионов день?Старайтесь не ссориться в этот день, особенно со старшим поколением, так как конфликт может надолго затянуться;Не стоит выходить из дома без большой надобности. Лучше напечь пирогов, приготовить вкусный обед или ужин и собраться всей семьей за столом, чтобы побеседовать по душам;Лучше не играть свадьбу 23 ноября, поскольку в семье, созданной в этот день, супруги будут постоянно ругаться и выяснять отношения, что приведет к разрыву;Не разрешалось в этот день мести пол, чтобы не лишить домочадцев достатка, благополучия и здоровья. Чтобы сохранить в доме порядок, лучше воспользоваться пылесосом или же просто провести влажную уборку;Нельзя делать слишком дорогие подарки, близкие люди — не исключение. Того, кто ослушается запрета, в будущем будут ждать финансовые потери и лишения.Народные приметы на 23 ноября 2022 года:Туман утром – к оттепели.Увидели иней на деревьях – будет мороз.Дождь – до 6 декабря зима будет малоснежной, со слякотью и грязью.Иней вечером – будет сильный снегопад.Вороны кричат и играют – предвещает потепление.Гладкий лёд покрыл реки – скоро наступит настоящая зима.Выпало много снега – зима предстоит мягкой.Слякоть днём – к ненастной погоде, которая затянется надолго.Воробьи раскричались – к потеплению.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos