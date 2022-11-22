23 ноября православные отмечают Родионов день.
В этот день вспоминают и молятся за апостолов...
23 ноября православные отмечают Родионов день.
В этот день вспоминают и молятся за апостолов Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия. Ученики Иисуса Христа одними из первых начали распространять по всему миру его учение.
В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того чтобы их освятить. Затем этой едой кормили домашних животных. Считалось, что после этого они должны быть здоровы.
Что нельзя делать в Родионов день?
Старайтесь не ссориться в этот день, особенно со старшим поколением, так как конфликт может надолго затянуться;
Не стоит выходить из дома без большой надобности. Лучше напечь пирогов, приготовить вкусный обед или ужин и собраться всей семьей за столом, чтобы побеседовать по душам;
Лучше не играть свадьбу 23 ноября, поскольку в семье, созданной в этот день, супруги будут постоянно ругаться и выяснять отношения, что приведет к разрыву;
Не разрешалось в этот день мести пол, чтобы не лишить домочадцев достатка, благополучия и здоровья. Чтобы сохранить в доме порядок, лучше воспользоваться пылесосом или же просто провести влажную уборку;
Нельзя делать слишком дорогие подарки, близкие люди — не исключение. Того, кто ослушается запрета, в будущем будут ждать финансовые потери и лишения.
Народные приметы на 23 ноября 2022 года:
Туман утром – к оттепели.
Увидели иней на деревьях – будет мороз.
Дождь – до 6 декабря зима будет малоснежной, со слякотью и грязью.
Иней вечером – будет сильный снегопад.
Вороны кричат и играют – предвещает потепление.
Гладкий лёд покрыл реки – скоро наступит настоящая зима.
Выпало много снега – зима предстоит мягкой.
Слякоть днём – к ненастной погоде, которая затянется надолго.
Воробьи раскричались – к потеплению.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos