На парковке перед зданием областной администрации участники проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области, совместно с автомобилистами «Ст-клуб» и при поддержке волонтеров «Молодой Гвардии » из своих машин составили автоёлку.

На парковке перед зданием областной администрации участники проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области, совместно с автомобилистами «Ст-клуб» и при поддержке волонтеров «Молодой Гвардии » из своих машин составили автоёлку.Во Владимире впервые такую акцию провели в 2016 году. Первый год было тяжело , признаются организаторы, сейчас все уже понимают, как действовать . На этот раз новогоднюю елку сложили из 41 автомобиля. Похожую автоелку сделали и водители Коврова. Автолюбители отмечают, цель флешмоба — поднять настроение жителям Владимирской области и поздравить их с наступающим Новым годом. А главное пожелание - безопасных дорог.Руслан Алиев, участник акции:- Не нарушать правила , соблюдать скоростной режим и быть внимательными на пешеходных переходах. К сожалению , в этом году ситуации были неприятные. И хотелось бы , чтобы этого было как можно меньше