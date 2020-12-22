За период наблюдения в области отмечено 419 летальных случаев.

Во Владимирской области еще пять жителей умерли от COVID-19. За период наблюдения в области отмечено 419 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 3895 исследований на Covid-19.(Фото:Pixabay)