Во Владимирской области при пожаре эвакуировали шесть человек, из них трое детей. Сразу в двух...

Во Владимирской области при пожаре эвакуировали шесть человек, из них трое детей.Сразу в двух районах Владимирской области загорелись многоквартирные дома.Накануне вечером во Владимирской области произошло два пожара в многоквартирных домах. Первый случился в посёлке Андреево Судогодского района, а второй в посёлке Сокол Суздальского района. Пожарно-спасательные службы незамедлительно выехали на место двух ЧС.В Андреево у здания горела обрешётка веранды. Пожарным удалось оперативно ликвидировать это возгорание на площади 6 кв. м. К счастью, никто не пострадал. Тушили пожар 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Из горящего дома в Соколе пришлось эвакуировать людей. Для этого, а также для разведки и тушения пожара сотрудники МЧС сформировали одно звено газодымозащитной службы. Из дома вывели 6 человек, в том числе 3 детей. Погибших и пострадавших нет. Горело имущество в одной из квартир. Пожарным удалось оперативно ликвидировать ЧС. В тушении участвовали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины обоих пожаров.Фото www.pxfuel.com/