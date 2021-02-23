Жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 21 до 47 лет обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 21 до 47 лет обвиняют в мошенничестве при получении выплат.Установлено, в прошлом году они обратились в Центр занятости населения, где были поставлены на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Обвиняемые были ознакомлены нормами законодательства и предупреждены об ответственности за сокрытие фактов трудоустройства.Впоследствии фигуранты, самостоятельно устроившись на работу, и, осознавая, что данный факт является основанием для прекращения выплат по безработице, не сообщили об этом в Центр занятости населения, продолжив получать пособия, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сумма незаконно полученных выплат составила более 90 000 рублей.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.