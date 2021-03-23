Из них 9193 жителя получили уже оба компонента вакцины.

По состоянию на конец дня 22 марта в областном центре от коронавируса привились 22199 человек. Из них 9193 жителя получили уже оба компонента вакцины.Напомним, что вакцинация жителей города Владимира от коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях города. Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.