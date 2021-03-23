Вместо него появилось управление промышленности.

В администрации Владимирской области ликвидировали комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора регоина.Вместо него в структуре департамента экономического развития появилось новое профильное подразделение – управление промышленности.«Организационно-штатные мероприятия продолжаются. Осталось вывести комитеты по туризму, социальной и молодёжной политике, в отношении которых проводится реорганизация», - отметил вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.Напомним, что департамент экономического развития, который возглавляет Александр Ярошевский курирует первый замгубернатора Александр Ремига.