В регион наконец-то пришла весна - столбик термометра ползет вверх- Владимирская область готовится к половодью, которое в этом году ожидает быть очень интенсивным.

В регион наконец-то пришла весна - столбик термометра ползет вверх- Владимирская область готовится к половодью, которое в этом году ожидает быть очень интенсивным.Высота снежного покрова значительно превышает средние многолетние значения. По предварительному прогнозу сценария развития весеннего половодья, вскрытие рек произойдет в первой декаде апреля, а во второй и третьей декаде уровень воды достигнет максимальных значений. В зону подтопления попадают двадцать два населенных пункта и шесть автомобильных дорог еще тридцать сёл и деревень могут оказаться отрезанными от "большой земли"