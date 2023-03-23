Ревизией ливневой канализации ежедневно занимается по 15 человек и 6 единиц спецтехники.

МУП «Владимирводоканал» продолжает проверку городских ливнёвок. На балансе предприятия числится около 140 км сетей.Специалисты расчищают решётки дождеприемников от смёта и льда. Ревизией ливневой канализации ежедневно занимается по 15 человек и 6 единиц спецтехники. Бригады «Владимирводоканала» также откачивают воду с дорог и тротуаров. За сутки в среднем вывозится более 60 «кубов» воды.В организации работает «горячая линия» для приёма заявок жителей на откачку талых и дождевых вод: 53-49-09. Во дворе многоквартирного дома откачкой занимаются «управляшки».