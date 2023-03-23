Житель Владимира попал за решетку за помощь наркоторговцам. 19-летний житель Владимира откликнулся...

Житель Владимира попал за решетку за помощь наркоторговцам.19-летний житель Владимира откликнулся на объявление в Интернете о работе. А именно, незаконным сбыте наркотиков через тайники-"закладки".22 октября прошлого года, получив инструкции в мессенджере, сделал возле одного домов на улице Владимира сразу три тайника с наркотиком общей массой 1,51 грамма. Но уже 26 октября его деятельность пресекли полицейские, а наркотики изъяты. Задержанный вину свою полностью признал и раскаялся, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.За покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере юноша получил 4 года строгого режима. И конфискован телефон, которым он пользовался.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en