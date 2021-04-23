Библионочь -2021. Каких сюрпризов ждать владимирцам? Об этом поговорим с заведующей отделом продвижения чтения и внешних связей Областной научной библиотеки Еленой
<a href="https://33live.ru/novosti/23-04-2021-gde-provesti-biblionoch-gost-elena-lipatova.html" target="_blank">Где провести «Библионочь»? Гость Елена Липатова</a> - Библионочь -2021. Каких сюрпризов ждать владимирцам? Об этом поговорим с заведующей отделом продвижения чтения и внешних связей Областной научной библиотеки Еленой
[url=https://33live.ru/novosti/23-04-2021-gde-provesti-biblionoch-gost-elena-lipatova.html]Где провести «Библионочь»? Гость Елена Липатова[/url] - Библионочь -2021. Каких сюрпризов ждать владимирцам? Об этом поговорим с заведующей отделом продвижения чтения и внешних связей Областной научной библиотеки Еленой