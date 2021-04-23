Разработана дорожная карта по недопущению распространения очагов возгорания

В Петушинском районе вновь зафиксировано возгорание покровской свалки. По поручению главы администрации района Александра Курбатова, отделом окружающей среды и экологического контроля районной администрации была разработана дорожная карта по недопущению распространения очагов возгорания. Утвержденный алгоритм действий предусматривает следующие шаги: мониторинг ситуации и проведение обследования, обеспечение транспортом, завоз и создание запаса грунта, ликвидация очагов возгорания, недопущение повторного завоза мусора на полигон и проведение промежуточных обследований.В отметили, что лишь небольшая часть земель принадлежит муниципальному образованию «Петушинский район», остальные земли относятся к государственным землям лесного фонда, который в свою очередь подведомственен департаменту лесного хозяйства Владимирской области. Сотрудниками лесного фонда на данный момент не предпринимается каких-либо действенных мер по ликвидации очагов возгораний. Петушинским районным судом вынесено решение в отношении департамента об обязании очистить лесной участок от размещенных на них отходов и ликвидации очагов возгорания.