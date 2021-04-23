Сегодня, 22 апреля, - 151 год со дня рождения Владимира Ленина.

Сегодня, 22 апреля, - 151 год со дня рождения Владимира Ленина.Для них Ленин - не только идейный лидер, но и важнейшая историческая фигура, которая серьезно повлияла на становление страны.Анатолий Лебедев, секретарь горкома КПРФ;- Этот период самый трудный, самый тяжелый, когда решалась судьба России. Власть в этот период оказалась в руках коммунистической партии, во главе которой стоял Ленин. И то что прогрессивно удалось решить все эти задачи - в этом прямая заслуга Ленина.Особым гостем церемонии стал марафонец - Тимур Исламов. Рабочий из Нефтекамска решил преодолеть 1300 километров за 13 дней, по маршруту Уфа-Москва. Финиш запланирован на Красной площади 23 апреля. Молодой человек ставит целью напомнить людям об идеях равенства и братства многонациональной Родины. В планах спортсмена - пробеги по Белоруссии и Украине.- Вот этим пробегом, я хочу сказать, чтобы люди всей России, поймут, что простой рабочий, готовящийся 2 недели до пробега. Ежедневно пробегая по 30 километров может такие дистанции преодолевать.