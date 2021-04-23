В профилактических мероприятиях принимают участие члены общественных советов и дружинники.

Во Владимирской области участковые уполномоченные полиции в непрерывном режиме информируют граждан о способах защиты от дистанционных мошенничеств. Накануне в городе Гусь-Хрустальный полицейские совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и общественного совета провели совместный профилактический рейд.Участники мероприятия проинформировали местных жителей о существующих мошеннических схемах и способах защиты от хищений денежных средств с банковских карт, в том числе совершаемых с использованием мобильных телефонов и сети Интернет.Жителям районного центра полицейские, добровольные помощники и общественники посоветовали быть внимательными и бдительными при общении с незнакомцами по телефону, при заказе товаров в сети Интернет и проведении банковских операций. Особый акцент правоохранители сделали на недопустимости передачи посторонним лицам реквизитов банковских карт и пин-кодов, напомнив о том, что сотрудники банка никогда не запрашивают данные карт и не предлагают клиенту перевести средства на «защищённый счет».Вручая специально подготовленные памятки с информацией о том, как не стать жертвами мошенников, стражи порядка и общественники призвали граждан быть предельно осторожными, бдительными и не пренебрегать советами правоохранителей.Особое внимание организаторы профилактического рейда уделили пожилым гражданам, которые чаще других проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников. Пенсионерам рекомендовали положить памятку на видное место и строго следовать содержащимся в ней советам, чтобы не стать жертвами мошенников.