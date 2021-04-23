На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев во Владимире, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 523 случая заболевания.7225 сл. в г. Владимире, 3858 сл. в Гусь-Хрустальном, 3473 сл. о. Муром, 2251 сл. в Ковровском, 1978 сл. в Александровском, 1823 сл. в Петушинском, 1337 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1368 сл. в Кольчугинском, 1181 сл. в Суздальском, 1009 сл. в Собинском, 929 сл. в Киржачском, 877 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 682 сл. в Камешковском, 679 сл. в Селивановском, 483 сл. в Судогодском, 397 сл. в г. Радужном.